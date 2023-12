Un joueur du Barça accusé d'avoir manqué volontairement le déplacement à l'Antwerp

L'Antwerp s'est offert une victoire de prestige ce mercredi en Ligue des Champions. Le Great Old a battu le le FC Barcelone (3-2).

Le Barça s'est finalement déplacé avec ses stars au Bosuil, mais une seule manquait à l'appel : Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais manquait à l'appel suite à une maladie...qui semblerait imaginaire.

Selon les informations de la radio espagnole RAC 1, le directeur sportf du FC Barcelone, Deco, aurait des doutes quant à la véracité de la maladie de De Jong et lui aurait même demandé des explications.

Ali Dursun, l'agent du joueur, a formellement nié ces allégations. "Ces informations sont toalement fausses. Il s'agit de la plus grosse absurdité publiée autour de Frenkie depuis longtemps. Le joueur est tout simplement malade. Il présente des symptômes de fièvre et n'a pas pu voyager et jouer."