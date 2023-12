Combien de temps la Pro League pourra-t-elle encore garder son meilleur buteur ?

La saison passée, Ayase Ueda avait explosé au Cercle et décroché un beau transfert à Feyenoord. Kevin Denkey l'imitera-t-il dès cet hiver ?

Contre Louvain, Kévin Denkey a offert la victoire in extremis au Cercle de Bruges en convertissant un penalty dans le temps additionnel. Le Togolais accumule les matchs ne veut pas baisser de régime, il se tient donc aux bains de glace pour récupérer : "Mercredi, il y a un autre match contre Courtrai et il est important que je sois frais" a-t-il rappelé au Nieuwsblad.

Denkey en est déjà à 14 buts en 18 matchs cette saison. Mais il ne veut pas se prendre la tête en pensant à un éventuel transfert : "J’aurais dû venir au Cercle beaucoup plus tôt. Ils ont été patients avec moi et j’ai pu me développer parfaitement".

Mais derrière ce discours, le quotidien affirme que les offres reçues par le Cercle de Bruges deviennent irrefusables et que leur attaquant vedette pourrait s'en aller contre un joli montant dans un avenir proche. Kévin Denkey est encore sous contrat jusqu'en 2026 dans la Venise du nord.