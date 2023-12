Bourreau d'Anderlecht, star montante de l'Antwerp : "Heureusement qu'il est sous contrat chez nous !"

George Ilenikhena commence tranquillement à devenir un phénomène. L'attaquant français de 17 ans en est à neuf buts en 26 matches. Une statistique plus impressionnante qu'il n'y parait.

Ilenikhena a égalisé contre Anderlecht après avoir marqué le but de la victoire contre Barcelone en début de semaine. C'est non seulement impressionnant, mais aussi dans des matchs importants. Ses neuf buts, ils les a marqués...en 510 minutes. Soit une moyenne d'un but toutes les 56 minutes.

Et si ce n'est pas assez impressionnant pour un jeune de 17 ans, il a marqué 7 buts lors de ses 10 derniers matches. "Et pas n'importe quels buts, des buts de qualité", a déclaré Mark van Bommel avec fierté ce dimanche, après le nul face à Anderlecht. "Oui, ils semblent parfois très simples, mais c'est pour cela qu'ils sont de qualité", a-t-il ajouté.

"J'ai eu une discussion avec lui au sujet de son but contre Barcelone, mais il affirme haut et fort qu'il voulait frapper ce ballon de cette manière. Je lui accorde donc le bénéfice du doute", a déclaré Van Bommel en riant. "Mais si vous pouvez faire cela à l'âge de 17 ans... Où s'arrêtera-t-il ? Très haut ! C'est clairement un très bon attaquant en devenir. Je suis heureux que ce garçon soit sous contrat ici."