Isaac Price (Standard) revient sur son exclusion contre Anderlecht, entraînant sa suspension face à Charleroi

En conférence de presse, Isaac Price est revenu sur son exclusion au Sporting d'Anderlecht, qui a entraîné sa suspension contre Charleroi. Le Nord-Irlandais a tourné la page et se concentre sur les deux derniers matchs de 2023, terriblement importants pour le Standard.

Ce lundi, le Nord-Irlandais Isaac Price était présent en conférence de presse. Le milieu de terrain (20 ans) est revenu sur son exclusion au Sporting d'Anderlecht, qui a provoqué sa suspension contre Charleroi.

"Je n'ai pas voulu faire mal. C'est arrivé très rapidement et j'ai voulu retirer mon pied. Après les discussions avec les arbitres et la Fédération, il m'a été dit que c'est la dangerosité du geste qui avait amené ces sanctions. Désormais, cela fait partie du passé."

"C'est difficile de ne pas pouvoir aider tes coéquipiers quand tu es blessé, c'est encore pire quand tu es fit. C'était un match difficile dans lequel on n'a pas amené suffisamment de vitesse. À présent, tout le monde veut terminer l'année de la meilleure des manières."

Suite à cette mauvaise performance, le Standard est resté bloqué à la 9e place du classement. Les Rouches comptent maintenant huit points de retard sur le Club de Bruges, sixième, mais ne comptent pas abandonner leurs ambitions de Play-Offs 1.

"On prend les matchs les uns après les autres. On sait que ce retard de huit points sur le top 6 peut rapidement se résorber si on réalise une bonne série, mais on se concentre surtout sur le match qui arrive" a conclu Isaac Price, dans des propos relayés par la Dernière Heure.