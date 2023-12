Vétéran et placardé à l'Union : "Il y a 10 ans, j'aurais pété un câble"

Le noyau de l'Union Saint-Gilloise tourne à plein régime. Malgré cela, quelques joueurs doivent accepter un rôle secondaire. C'est le cas de Guillaume François, vétéran de l'équipe.

A 33 ans - le même âge qu'Anthony Moris -, Guillaume François peut se targuer de posséder une grande expérience et de pouvoir guider les jeunes. D'ailleurs, c'est bien pour cette raison qu'il a décidé de rester à l'Union Saint-Gilloise, où il ne joue presque pas.

"Je ne suis pas sur la liste européenne. Et depuis un petit temps, je suis très peu dans les sélections. Quand les sélections tombent la veille des matches, c’est frustrant. Mais j’aime toujours autant ma place dans le groupe. Depuis trois ans, les saisons en D1 se suivent et sont toujours aussi agréables. Toujours aussi content de faire partie de l’aventure", a déclaré François à la RTBF.

"L’âge et l’expérience font beaucoup. Parce que dans la même situation, il y a dix ans d’ici j’aurais pété un câble et j’aurais mis le bordel à l’entraînement. Alors qu’ici, je pense pouvoir comprendre et donc accepter plus vite la situation. Il y a des très bons joueurs qui évoluent aux positions où je peux jouer. Donc tant qu’il n’y a pas d’absents ou de blessés, c’est compliqué pour moi."

L'ancien joueur de Charleroi, du Beerschot ou de Mouscron se plait toujours autant dans son rôle. "Mon rôle, c’est de tout donner à l’entraînement, de faire en sorte que le vestiaire vive bien. On est quelques trentenaires dans l’équipe. Et avec notre expérience, on peut plus facilement aborder certains sujets avec des joueurs qui râlent parce qu’ils n’ont pas joué ou qu’ils sont dans un moment plus compliqué. C’est important dans un vestiaire, qu’il n’y ait pas que 25 joueurs qui sont là pour être titulaires et qui pètent un câble à chaque fois qu’ils ne commencent pas un match."