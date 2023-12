"Il n'était pas normal" : Besnik Hasi revient sur le meilleur joueur qu'il ait vu à Anderlecht

Après sept ans loin du championnat belge, Besnik Hasi est revenu sur le banc de Malines. Sa période à Anderlecht semble encore toute fraiche dans son esprit.

Le premier février, Besnik Hasi vivra un moment spécial à l'occasion de son grand retour à Anderlecht, là où il a joué pendant six ans et entraîné pendant près de dix saisons. Bien avant ces retrouvailles, l'entraîneur malinois a évoqué ses souvenirs en mauve pour Eleven.

Interrogé par Olivier Deschacht sur le meilleur joueur qu'il ait côtoyé, Hasi hésite. Si le nom de Branko Strupar lui vient directement lorsqu'il s'agit d'évoquer Genk, le choix est plus difficile à Anderlecht ? "Alin Stoica ? Non. Je n'aime pas qu'avec autant de talent, on ne fasse rien".

Avant de poursuivre : "En tant qu'entraîneur, j'ai travaillé avec beaucoup de bons joueurs. Intrinsèquement, Matias Suarez était le meilleur. Il n'était pas normal. Ce qu'il faisait avec le ballon, j'ai vu très peu de joueurs le faire". A 35 ans, l'ancien magicien de Saint-Guidon évolue à River Plate.