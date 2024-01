Officiel : une grosse cible défensive d'Anderlecht a choisi... le KV Courtrai !

Cela faisait quelques semaines qu'Anderlecht était intéressé par Haruya Fujii. Le défenseur japonais de 23 ans évolue au club de Nagoya Grampus. Il était vu comme un remplaçant potentiel en cas de départ de Zeno Debast l'été prochain.

Sa jeunesse et sa récente saison pleine ont poussé le RSCA à vouloir le recruter, mais les Mauves n'ont pas longtemps été seuls sur la piste. Rapidement, le KV Courtrai s'est lancé à sa quête... et a pris plusieurs longueurs d'avance.

C'est désormais officiel, celui qui est devenu international japonais ce 1er janvier (lors d'un match amical remporté 5-0 contre la Thaïlande et dans lequel il a joué 90 minutes) est prêté à Courtrai jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat.

Après Alafobi, il s'agit d'un nouveau renfort intéressant pour les Kerels. Avec Renaud Emond à Eupen et Carlos Alberto au RWDM, les candidats au maintien se renforcent déjà sérieusement. Dans les quatre dernières places, seul le Sporting Charleroi n'a pas encore bougé.

𝙃𝘼𝙍𝙐𝙔𝘼 𝙁𝙐𝙅𝙄𝙄 𝙄𝙎 𝙀𝙀𝙉 𝙆𝙀𝙍𝙀𝙇



De Japanse verdediger komt op huurbasis over van Nagoya Grampus in eigen land.



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/txi8kQ7Pef#HiHaruya #AltijdEenKerel 🔴⚪️ pic.twitter.com/xmwuN2EPxs