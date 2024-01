Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool !

Coup de tonnerre à Liverpool ce vendredi midi : dans un communiqué publié par le club, Jürgen Klopp a annoncé son intention de quitter son poste d'entraîneur des Reds à la fin de la saison.

"Je peux comprendre que ce soit un choc pour beaucoup de monde là tout de suite, surtout quand vous entendez cela pour la première fois mais je peux m'expliquer, ou en tout cas essayer", a confié Klopp dans un communiqué.

Après avoir déclaré son amour pour le club, la ville, les supporters, son staff, il explique qu'il s'agit de la meilleure décision possible car il est "à court d'énergie".

"Je vais bien pour l'instant mais je sais que je ne pourrai pas faire ce travail encore, et encore, et encore...", a-t-il ajouté.

Une énorme page va se tourner pour Liverpool qui, sous l'ère Klopp, a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la FA Cup, la Coupe de la Ligue, le Community Shield et la Supercoupe de l'UEFA.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.