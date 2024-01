Le départ d'Ohio, l'arrivée de Panzo et la recherche d'un attaquant : Ivan Leko évoque le mercato du Standard

Noah Ohio va rejoindre Hull City, en prêt. Cela signifie que le Standard recherche un nouvel attaquant, en cette fin de mercato hivernal. En conférence de presse, Ivan Leko s'est exprimé sur le dossier ainsi que sur celui de Jonathan Panzo, qui passait sa visite médicale ce lundi.

Le transfert n'est pas encore officiel, mais Noah Ohio va rejoindre Hull City, en prêt sans option d'achat. En conférence de presse, ce lundi, Ivan Leko s'est exprimé sur le départ temporaire du jeune attaquant néerlandais, qui restera sur les radars du Croate.

"J'ai parlé avec Noah, déjà avant le premier entraînement. Les portes sont toujours ouvertes pour un départ, mais je dois aussi faire des choix et les meilleurs doivent jouer. Noah voulait du temps de jeu, donc il voulait aller là-bas.

"Bien sûr, je vais continuer à le suivre, car il a un grand potentiel. Mais entre avoir un grand potentiel et être un grand joueur, il y a beaucoup d'obstacles et il doit encore les franchir. Je lui souhaite une meilleure chance qu'au Standard, si ce transfert devant officiel. Si son prêt est concluant, j'espère qu'il pourra revenir avec nous et nous aider la saison prochaine."

© photonews

Le Standard à la recherche d'un nouvel attaquant

Ce départ signifie que le Standard recherche, aussi, un buteur en cette fin de mercato hivernal. On le sait, le budget des Rouches et réduit et il n'est jamais facile de trouver la perle rare en hiver, mais Ivan Leko garde espoir.

"Oui, on a besoin de quelqu'un en plus pour avoir de la qualité. Il reste plusieurs jours, j'espère que le noyau sera plus compétitif le premier février qu'aujourd'hui. Pour le moment, nous avons besoin d'un attaquant qui marque des buts."

"Quand tu arrives tard dans la saison, c'est toujours difficile de s'adapter. On regarde moins les profils qu'en début de saison, où on construit réellement l'équipe. On a besoin de quelqu'un prêt mentalement et physiquement, qui doit être là avec l'ambition et la grinta d'aider le club, et de s'aider lui-même."

Ivan Leko botte en touche concernant Jonathan Panzo

Quant à Jonathan Panzo, défenseur central qui est à Liège pour passer sa visite médicale, Ivan Leko est une nouvelle fois resté très évasif. S'il est optimiste pour l'arrivée de l'Anglais de 23 ans ?

"Je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis optimiste pour lui, mais aussi pour Zinho, Wilfried, Lucas, William,... On a discuté il y a quelques jours, j'espère que le transfert deviendra officiel et qu'il pourra rapidement s'adapter et nous aider." Let's see.