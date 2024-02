Jesper Fredberg déçu du niveau de Dolberg : "Parfois, je me dis : 'M*rde, Kasper ! '"

Kasper Dolberg traverse une passe difficile. L'attaquant danois du RSC Anderlecht n'a plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, le directeur sportif du RSC Anderlecht Jesper Fredberg s'est exprimé sur les prestations actuelles de Kasper Dolberg.

"Si vous ne marquez pas, il est logique que les gens se posent des questions. Dans le cas de Kasper, j'avoue que parfois je pense aussi : 'Merde Kasper, élève ton niveau' ", a expliqué Fredberg.

Jesper Fredberg s'exprime sur la baisse de régime de Dolberg

"Mais je remarque aussi que parfois on ne joue pas correctement avec lui, ou n'est qu'il n'est pas servi dans la bonne position. Kasper dépend de ce qui se passe autour de lui", a-t-il continué, affirmant que l'attaque du RSCA ne manque pas de grand-chose pour à niveau se montrer performante.

"Pensez à la période où Thorgan Hazard était bon et où Kasper à un déclic. C'est là qu'il faut revenir. Kasper était sur le point de battre le record de matchs consécutifs avec un but marqué (7, nda), jusqu'à ce qu'il se blesse soudainement. Je suis convaincu que Thorgan et lui se remettront sur les rails."