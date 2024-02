Un joueur de Pro League au beau milieu d'un "ping-pong gate" qui a semé la zizanie

La Corée du Sud a été stoppée par la Jordanie en demi-finale de la Coupe d'Asie. Des fuites ont révélé au grand jour de grosses tensions au sein de l'équipe.

Ces derniers jours, les supporters de Tottenham se demandaient pourquoi Heung-Min Son est apparu strappé à l’index et au majeur à son retour de la Coupe d’Asie. Ils ont désormais la réponse : le capitaine de la Corée du Sud s’est battu avec plusieurs de ses équipiers à la fin d’un souper de groupe.

“L'incident s'est produit lorsque de jeunes joueurs sont allés jouer au tennis de table et que Son Heung-min et d'autres joueurs plus expérimentés s'en sont plaints", a déclaré un représentant de la fédération cité par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

La Corée du Sud désunie

"En l'espace de quelques secondes, la dispute s'est étendue dans la salle à manger et les joueurs ont été séparés", continue une source du journal The Sun. Heung-Min Son aurait alors empoigné le joueur du PSG Kang-In Lee, avant que ce dernier ne tente de le frapper en retour.

Si le nom de Hyun-Seok Hong (La Gantoise) n’a pas été cité parmi les principaux artisans de la bagarre, le milieu de terrain buffalo s’est retrouvé au beau milieu d’un conflit de générations qui a fini par s’envenimer pour de bon à l’occasion d’une banale partie de ping-pong