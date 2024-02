🎥 Scène cocasse dans le derby de Bruges : quand Simon Mignolet simule une blessure... pour aider son coéquipier

đŸŽ„ ScĂšne cocasse dans le derby de Bruges : quand Simon Mignolet simule une blessure... pour aider son coĂ©quipier

On vient de passer la demi-heure, dans le derby de la Venise du Nord, lorsque Simon Mignolet s'allonge dans son rectangle et demande des soins. Une blessure qui ne semblait pas trop importante, et qui a surtout permis Ă Igor Thiago de faire son changement de chaussures.

Le choix des chaussures, un concept à ne jamais négliger lorsque l'on est joueur de football professionnel. Car, une fois la mi-temps commencée, il faut attendre une grosse interruption... ou une blessure, pour pouvoir faire le changement. Ce fut le cas d'Igor Thiago, à la demi-heure du derby entre le Cercle et le Club de Bruges, ce dimanche. L'attaquant brésilien devait visiblement changer de crampons, mais il ne trouvait pas la possibilité de le faire. L'expérience de Simon Mignolet au service d'Igor Thiago Le gardien de but étant évidemment le seul joueur qui ne peut pas être soigné en dehors du terrain, c'est donc Simon Mignolet qui s'est allongé dans son rectangle en réclamant des soins. Un moment de flottement, qui a permis à Thiago de foncer vers son banc pour opérer le changement. Mignolet est un gardien d'expérience, c'est aussi dans ce genre de moments que l'on peut s'en rendre compte. 😂 | Simuler une blessure pour que votre coéquipier puisse changer de chaussures. 👟🔄 #CERCLU pic.twitter.com/sBWFxFH0D3 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 18, 2024