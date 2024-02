Un probable forfait de taille pour l'Union face au Standard

Le Standard aura fort à faire à l'Union Saint-Gilloise. Mais il faudra surveiller la composition dans laquelle les Unionistes s'aligneront dimanche.

Alexander Blessin fera-t-il tourner son effectif face au Standard après la débauche d'efforts de jeudi soir en Conférence League ? L'Union compte huit points d'avance sur Anderlecht et peut se permettre de préserver certains joueurs en cette fin de phase classique.

Parmi les joueurs que Blessin surveille attentivement, Lazare Amani sera très probablement absent dimanche. Le weekend dernier, le milieu de terrain ivoirien est monté au jeu à Courtrai pour la première fois depuis son retour de la CAN. Mais il s'est blessé à la cheville lors de l'entraînement de mercredi à Francfort.

Absent du groupe contre l'Eintracht, il devrait être ménagé face aux Rouches : "Il a fait un scanner ce vendredi. On espère que ce n’est pas trop sérieux et qu’il pourra jouer contre Bruges la semaine prochaine" explique Blessin au journal Le Soir. Le coach allemand devrait en savoir plus dans la journée mais il serait surprenant de le voir prendre des risques avant la demi-finale retour de Coupe de mercredi.