La seule surprise de Domenico Tedesco pour sa prochaine sélection ?

Le 14 mars prochain, dans un peu plus d'une semaine, Domenico Tedesco révélera sa sélection pour les matchs amicaux en Irlande et en Angleterre. Elle comptera peu de surprises, mais un nouveau venu mérite clairement sa chance.

On le sait, Domenico Tedesco ne va pas expérimenter lors de la prochaine fenêtre internationale. Le sélectionneur des Diables Rouges a été très clair à ce sujet il y a un petit mois de cela, dans les colonnes du Nieuwsblad : "Nous n'avons pas le temps d'expérimenter, nous irons là-bas avec le meilleur noyau possible" (lire ici). Une petite douche froide, peut-être, pour certains qui espéraient encore recevoir leur chance.

Mais Tedesco laisse une petite porte ouverte, tout de même : "le meilleur noyau possible" implique que si un joueur s'avère incontournable, il sera appelé. Offensivement, il n'y a pas vraiment de place pour des surprises : Lukaku, Batshuayi, Openda, De Ketelaere, Trossard, Bakayoko, Doku, tous devraient en être. Au milieu, il y a au pire des incertitudes (Keita ? Vermeeren ? Vranckx ?), mais on ne voit pas vraiment de nouveau venu débarquer.

Koni De Winter semble incontournable

En défense, c'est une autre histoire. Lors des derniers rassemblements, deux joueurs étaient présents qui, depuis, vivent une période bien plus difficile : Ameen Al-Dakhil et Zinho Vanheusden. Pas besoin de revenir sur les critiques revenant tous les 3 mois au sujet de Wout Faes, ou des suppliques revenant encore plus souvent (surtout au nord du pays) concernant un retour de Toby Alderweireld en sélection.

Bref : la défense centrale belge pourrait utiliser le talent d'un certain Koni De Winter, titulaire et en progression constante avec le Genoa. L'ancien pilier des Espoirs avait d'ailleurs déjà été appelé en novembre dernier, mais une fracture du nez plutôt malvenue l'avait privé d'humer l'air de l'équipe A pour la première fois.

Cette fois, il ne devrait pas passer à côté de sa première sélection avec les Diables Rouges. Après tout, Tedesco a toujours sorti un lapin de son chapeau depuis son arrivée, même quand c'était peu probable. Si l'Irlande et l'Angleterre font office de répétition générale pour l'Euro 2024 et qu'il faudra dès lors aligner les titulaires, cette fenêtre internationale est clairement plus adaptée à une intégration de dernière minute que celle qui arrivera juste avant l'Euro, et sera pour le coup réservée aux 23 joueurs repris pour la compétition...