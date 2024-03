Une banderole du Standard ne passe pas en Flandre : "Ca ne devrait pas être autorisé"

Le Standard a (quasi) assuré son maintien face à La Gantoise, mais le public avait souhaité mettre un coup de pression en avant-match. Une banderole n'a ainsi pas plu aux analystes du nord du pays.

Alors que le PHK a fêté ses 20 ans avec un magnifique tifo face à La Gantoise, et que l'ambiance était au beau fixe suite à la victoire 4 buts à 2, on ne peut pas oublier que le Standard jouait encore pour son maintien au coup d'envoi. Et les supporters le savaient aussi. Une banderole avait ainsi été déployée avec un message très clair.

On pouvait y lire : "Si on descend, on vous descend", façon imagée de prévenir 777 Partners des conséquences d'une descente. Une image certes violente, et cela n'a pas plu au nord du pays. Filip Joos, analyste vedette d'Extra Time (équivalent flamand de La Tribune), s'est insurgé : "C'est improbable, quand même ! C'est une menace directe envers la direction du Standard", déclare-t-il. "On ne peut tout de même pas accepter ça dans un stade".

Arnar Vidarsson, ancien joueur de Lokeren et coach du Jong Gent, souligne que ce type de banderole n'aurait pas été autorisé dans d'autres pays. "Aux Pays-Bas, par exemple, ça aurait été décroché en 30 secondes. C'est incompréhensible que cela ait pu rester si longtemps affiché", estime l'Islandais.