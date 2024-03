Charleroi a gagné une rencontre extrêmement importante face à Westerlo la semaine dernière. Les Zèbres sont désormais hors de la zone rouge. Les Carolos rencontrent le Cercle de Bruges ce samedi et ne doivent pas calculer : c'est la victoire, ou rien !

12e du championnat, Charleroi ne compte cependant que 2 petits points d'avance sur OHL. Une défaite ce samedi, et les Carolos peuvent retomber dans la zone rouge. Ou se sauver définitivement dans le cas contraire !

“Il faut garder les pieds sur terre. On veut terminer cela mathématiquement ce week-end", a déclaré Felice Mazzù en conférence de presse - selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Le coach carolo s'apprête à disputer une rencontre cruciale, sans doute l'une des plus importantes de l'Histoire moderne du club. “C’est le match le plus important de ces dix dernières années pour Charleroi car on ne s’est plus retrouvé dans une situation ainsi depuis une décennie.”