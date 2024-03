📷 Excellente nouvelle pour Charleroi avant son match ultra décisif face au Cercle

Les joueurs vont pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters dans les tribunes du Mambourg. Le match face au Cercle est plus que crucial pour le club.

Ce samedi, sur le coup de 18h15, le Sporting de Charleroi aura 90 minutes pour assurer directement sa survie en Jupiler Pro League. Felice Mazzù l'a annoncé : "C'est le match le plus important de ces dix dernières années".

Face au Cercle Bruges, les Zèbres vont devoir montrer leur meilleur football tout en espérant qu'Oud-Heverlee Louvain soit battu par l'autre club brugeois.

Un stade plein à Charleroi

Malgré la saison plus que compliquée des Carolos, la ferveur est toujours présente et les supporters n'ont pas abandonné leur club. Preuve en est : il semblerait que + de 14.000 places aient été vendues pour cette rencontre.

A l'heure actuelle, le Sporting de Charleroi compte seulement deux points d'avance sur OHL, premier relégable au niveau du classement. A l'heure actuelle, seuls Eupen et Courtrai sont assurés de jouer les Playdowns. Il reste encore un (mince) espoir pour le RWDM et Louvain de s'en sortir via une qualification pour les Europe Playoffs.