Après avoir frôlé la disparition, un club belge historique proche de retrouver le football professionnel

En Nationale 1, un verdict est déjà tombé : la RAAL est promue en Challenger Pro League. Un autre club historique de notre football pourrait la suivre.

Quatre ans plus tard, revoilà Lokeren ! Après la promotion de la RAAL, c'est au tour de Lokeren-Temse d'être tout proche de valider son retour au sein du football professionnel belge. Les Waeslandiens comptent en effet 20 (!) points d'avance sur le 3e au classement, Hoogstraten.

Cela signifie que mathématiquement, en cas de victoire lors de la prochaine journée de championnat chez les jeunes d'OHL, Lokeren-Temse serait assuré de terminer deuxième. Cela permettrait au club de monter en Challenger Pro League.

Ce serait une belle réussite pour le club du Daknam, quatre ans après avoir été déclaré en faillite. Jusqu'en 2018-2019, Lokeren évoluait en D1A. Relégué, puis radié, Lokeren s'en était sorti via une fusion avec le club amateur de Temse.

Le club avait alors recommencé en D2 Amateurs (actuelle D2 VV), sous le nom Lokeren-Temse. L'héritier du Sporting Lokeren était ensuite promu au terme de la saison 2022-2023, et va désormais plus que vraisemblablement gravir un échelon de plus.