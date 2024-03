Du très lourd, mais aussi du jouable : découvrez le meilleur et le pire tirage possible pour Bruges en quarts de Conférence League

Qualifiés pour leur premier quart de finale européen depuis neuf ans, les Blauw & Zwart découvriront leur prochain adversaire ce vendredi après-midi. Du très lourd au beaucoup moins lourd, il y en a pour tous les goûts.

Le Club de Bruges a fait le travail, ce jeudi soir au Jan Breydel. Battus au match aller, les Brugeois ont renversé la vapeur et se sont imposés 3-0, notamment grâce à un doublé d'Andreas Skov Olsen.

Voilà donc les Blauw & Zwart qualifiés pour leur premier quart de finale européen depuis neuf ans, et pas encore rassasiés. Le duel pour le titre paraissant trop loin et l'élimination en Coupe de Belgique étant actée, la Coupe d'Europe ressemble au dernier objectif majeur du club.

Ce résultat contre le champion de Norvège a également permis de prolonger de quelques jours le passage de Ronny Deila en Venise du Nord. Le T1 du Club a sauvé sa tête, mais pour combien de temps ?

Quel adversaire pour Bruges en quart de finale de Conférence League ?

C'est ce vendredi après-midi, sur le coup de 14h, que les Blauw & Zwart connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale de la compétition, qui seront joués les 11 (l'aller) et 18 (le retour) avril 2024.

Les adversaires potentiels de Bruges : Aston Villa, Fenerbahçe, Fiorentina, Lille, Olympiakos, PAOK, Viktoria Plzen.

On retrouve donc plusieurs équipes difficiles à manœuvrer sur papier, comme les Villains, le LOSC, la Fiorentina et le tombeur de l'Union, Fenerbahçe. L'Olympiakos, le PAOK et Plzen ressemblent à des tirages au sort plus jouables, mais ces équipes ne sont, elles non plus, certainement pas arrivées là par hasard.

Pour l'adversaire à éviter à tout prix, on notera Aston Villa, qui vient de ne faire qu'une bouchée de l'Ajax Amsterdam au tour précédent. Les Anglais s'érigent désormais comme les favoris de la compétition. Le meilleur tirage pourrait être le PAOK, ou Plzen. Mais, une nouvelle fois, méfiance !