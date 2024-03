"Oublié" par Tedesco, Noah Sadiki rêve du titre...et de la Ligue des Champions

L'aventure européenne de l'Union est terminée. Ce jeudi, les Saint-Gillois ont été sortis avec les honneurs après avoir battu le Fenerbahce (0-1).

Avec un score de 0-3 au match aller, l'Union ne devait pas espérer plus, mais s'est tout de même imposée dans un stade de 50000 personnes totalement acquis à la cause de l'équipe locale. Ce qui est tout sauf anecdotique.

Pourtant, les Bruxellois auraient pu revendiquer mieux qu'une victoire 0-1 au vu des occasions qu'ils se sont procurées. En après-match, Noah Sadiki nous expliquait être un peu déçu du résultat final. "C'était l'une des plus belles expériences qu'on pouvait vivre, avec une grosse pression - on ne s'entendait pas du tout sur le terrain. On a bien répondu présent, en jouant notre football. J'ai quand même quelques regrets, car je sentais qu'il y avait la place pour un petit peu plus. Mais on a tout donné, et on sort la tête haute."

Quelle compétition la saison prochaine pour l'Union, qui va disputer la finale de la Coupe et qui est en très bonne position avant les Play-offs pour être champion de Belgique - ce qui donnerait un ticket pour la Ligue des Champions ? Sadiki ne s'est pas caché. "On veut revenir dans la plus haute compétition possible. On ne va pas cacher qu'on rêve de jouer la Ligue des Champions. Il va falloir qu'on joue à fond les matchs qu'il nous reste cette saison."

Sadiki est devenu indispensable à l'Union. A un point où son coach Alexander Blessin a conseillé au sélectionneur Domenico Tedesco de jeter un coup d'oeil à ses prestations.