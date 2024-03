Le Club de Bruges démarre déjà son mercato estival !

Le Club de Bruges souhaite se préparer pour la saison prochaine. Un nouveau joueur serait sur le point d'arriver.

Le Club de Bruges est actuellement quatrième au classement général et tentera de finir le plus haut possible dans les Champions Play-offs. Cependant, la préparation de la saison prochaine est déjà en cours.

Après le licenciement de Ronny Deila, la recherche d'un remplaçant va se poursuivre. Nick Hayen devrait normalement assurer l'intérim jusqu'à la fin de cette saison.

Le Club de Bruges se renforce avec un joueur du PSV

Des renforts sont également en cours dans le noyau. Selon le journaliste Rik Elfrink, suiveur du PSV Eindhoven pour l'Algemeen Dagblad, Renzo Tytens devrait rejoindre le club la saison prochaine.

Tytens est un arrière gauche de 18 ans qui évolue actuellement à Jong PSV, même s'il joue assez peu. Il rejoindrait le Club NXT. Le but est certainement de faire le pas vers l'équipe première, bien que le Club dispose actuellement de Maxim De Cuyper et Bjorn Meijer à ce poste.