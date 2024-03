Anderlecht croit au titre : énorme engouement des supporters pour les Champions Play-Offs

Quelques jours seulement après la mise en vente des tickets pour les Champions Play-Offs, le Lotto Park affiche déjà sold-out. Un engouement extraordinaire expliqué par une chose : pour la première fois depuis longtemps, Anderlecht croit à nouveau au titre.

Le Sporting d'Anderlecht n'a plus été champion depuis la saison 2016-2017. Une éternité pour les supporters du club le plus titré de Belgique, qui sont même passés par un moment d'agonie en Play-Offs 2.

Désormais sous la houlette du duo danois Fredberg-Riemer, Anderlecht va mieux, beaucoup mieux. Les Mauves sont deuxièmes du championnat et ne comptent que trois points de retard sur le voisin unioniste, le seul bémol majeur étant l'élimination dès les quarts de finale de la Coupe de Belgique par cette même Union Saint-Gilloise.

Dans une série folle jusqu'à la défaite contre Courtrai, Anderlecht est grandement revenu sur son rival, à tel point que les supporters sont pris d'un espoir qu'ils n'avaient plus connu depuis plusieurs saisons : ce titre, il est jouable !

Le Lotto Park sold-out en un temps record pour les Champions Play-Offs

L'engouement pour les Champions Play-Offs est énorme, tous les abonnements prévus pour assister aux matchs à domicile ont déjà trouvé preneur.

"La vente des abonnements et des billets individuels a commencé mercredi à 10 heures. En fin de journée, il n'y avait déjà presque plus rien" constate l'attaché de presse, Mathias Declercq, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Pour le moment, ces ventes ne concernent que les matchs contre l'Antwerp, le Cercle et le Racing Genk. Les deux grosses affiches, contre l'Union et Bruges, seront disponibles prochainement.