Ostende enfin tiré d'affaire ? Voici quand le club sera fixé !

Ostende a connu de derniers mois très mouvementés. Le club est concerné par des problèmes financiers.

Ostende arrive-t-il au terme de sa période noire ? Des administrateurs provisoires avaient été chargés d'éponger les dettes accumulées notamment suite à la gestion de Paul Conway.

Récemment, une très bonne nouvelle a été annoncée : Ostende aurait payé l'ensemble de ses dettes. Une nécessité pour être en accord avec la commission des licences et rester dans le monde du football professionnel.

Cependant, et comme l'explique le club sur son site internet, il ne sera fixé que mardi prochain au plus tôt. "Une session de la commission des licences n'est pas prévue avant mardi prochain. Avant ce jour au plus tôt, nous ne recevrons donc pas de réponse officielle concernant notre fichier de licence."

"Mais étant donné que tous les paiements nécessaires ont été effectués, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'autre déduction de points ”, continue le communiqué.