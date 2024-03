Nouveau coup d'arrêt pour Zulte-Waregem dans sa quête de remontée : "Inacceptable que ça se produise de la sorte !"

L'Essevee a encore perdu deux points, samedi contre Deinze. Jelle Vossen et ses coéquipiers comptent désormais neuf longueurs de retard sur le Beerschot, et peuvent dire adieu au titre.

Tout partait pourtant bien pour les joueurs de Vincent Euvrard. Après une demi-heure, Jelle Vossen ouvrait le score pour Zulte-Waregem, samedi contre Deinze. "C'était bien de pouvoir aider l'équipe. Mais ensuite, nous n'avons pas pu rester dans le match" regrettait le buteur au micro du Nieuwsblad.

Peu après la mi-temps, Laurent Lemoine égalisait sur un but évitable. "Nous savions que Deinze était très fort sur les phases arrêtées, et le joueur était beaucoup trop seul."

"C'est inacceptable ! Un manque de concentration ? Ça ne peut tout simplement pas se produire, jamais !, grondait Jelle Vossen, qui sait plus que jamais qu'encaisser des buts de cette manière peut coûter très cher au décompte final.

Zulte-Waregem devra passer par le tour final pour retrouver la Jupiler Pro League

Zulte, avec ce partage, reste bloqué à la cinquième place, avec neuf points de retard sur le Beerschot et quatre sur Lommel, qui doit encore jouer. "C'est un résultat insuffisant. Nous avons perdu deux points, mais ça nous est déjà arrivé cette saison. On n'a plus qu'une chose à faire : attendre le prochain match" poursuivait Vossen.

L'Essevee aura encore une chance d'être promu, même s'il ne termine pas dans les deux premières places. Il faudra, pour cela, remporter le tour final reprenant les équipes classées de la troisième à la sixième place, avant de s'imposer lors du barrage contre le 14e de Jupiler Pro League à l'issue des play-downs.