L'entraîneur du Standard, Ivan Leko, ouvertement critiqué : "C'est lui le fautif"

Le Standard a perdu le week-end dernier contre La Gantoise sur le score de 5-1. Après le match, l'entraîneur Ivan Leko n'a pas mâché ses mots envers ses joueurs, qui ont commis de nombreuses erreurs individuelles.

Après la phase classique, le Standard était assuré de participer aux Europe Playoffs. Selon l'entraîneur Ivan Leko, ceux-ci sont utilisés pour se préparer à la saison prochaine. Cependant, il n'est pas toujours évident de le voir sur le terrain.

L'entraîneur fait des choix tactiques basés sur la saison prochaine et la défaite 5-1 contre La Gantoise n'est clairement pas un bon début pour les Rouches dans les Playoffs.

Albert descend Leko en flammes

Après le match, Leko a été dur envers ses joueurs. Il a même parlé de "joueurs de casino" (LIRE ICI). Dans l'émission La Tribune de la RTBF, les personnes sur le plateau n'ont pas été tendres avec l'entraîneur des Rouches.

"C’est scandaleux qu’il parle comme ça", estime Nordin Jbari. "Il est arrivé au Standard pour relancer le club et il n’a pas réussi à le faire. Il ne fait que des constatations depuis qu’il est arrivé."

L'ancien Diable Rouge Philippe Albert n'a pas non plus mâché ses mots. "C’est lui le fautif. Il parle des joueurs qu’il voit à l’entraînement et qu’il titularise. Il n’a aucune excuse, ce genre de discours doit rester dans le vestiaire. Il doit déjà préparer la saison prochaine, sinon ça ne se passera pas bien."