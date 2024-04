Pour justifier la dynamique d'Anderlecht, Mats Rits évoque la "méthode Riemer"

Anderlecht se déplace au Club Bruges pour un Topper qui s'annonce très chaud dimanche. Plus tôt dans la journée, l'Union aura affronté le Cercle.

Le Sporting d'Anderlecht a bien lancé ses Champions' Playoffs avec une victoire face à l'Antwerp, champion en titre. Ce dimanche, le déplacement au Club Bruges sera crucial et les Mauves auront eu écho du résultat de l'Union au moment du coup d'envoi.

La bataille de Bruxelles pour le titre fait rage mais Mats Rits ne veut pas se soucier du voisin de Forest et reste concentrer sur la tâche principale de son équipe.

"Tout le monde parle de l'Union Saint-Gilloise parce que nous avons une mauvaise série contre eux. Mais honnêtement, cela n'a plus d'importance. Que nous jouions le Club Bruges ou l'Union , chaque résultat compte lors des Playoffs", a lancé le milieu de terrain du RSCA dans le podcast du club.

Rits heureux de la "méthode Riemer"

"Tout comme contre l'Antwerp, Genk et le Cercle Bruges. Le plus important, c'est que nous soyons le plus haut possible à la fin des Playoffs et il ne faut pas garder son attention sur une victoire ou une défaite."

Rits amène une certaine expérience dans le groupe et surtout dans l'entrejeu avec Thomas Delaney. L'ancien joueur du Club apporte également beaucoup de sagesse.

"Nous devons rester calmes. Après la victoire contre l'Antwerp, nous étions très heureux, mais ce n'est qu'un match. (Brian) Riemer a une règle de 24 heures. Nous pouvons être déçus ou euphoriques pendant une journée, mais ensuite, nous devons nous concentrer sur le prochain match. C'est une bonne méthode."