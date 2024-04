L'Union Saint-Gilloise personnifie-t-elle ce qu'il manque au Standard ? "Cela se voit sur le terrain"

Pendant que le Standard enchaîne les saisons en deçà des attentes, l'Union continue de se battre pour le titre. Les Rouches ont-ils de quoi apprendre des Saint-Gillois ?

"Le football, c'est un sport collectif : sans les autres, on n'est rien" : la formule est l'un des plus grands clichés consacrés du ballon rond. Et pourtant, elle reste parfois bien utile à rappeler : "Dans des situations compliquées comme maintenant, c'est ce qui se perd" acquiesce Arnaud Bodart dans Le Talk.

Très vite, le gardien du Standard regarde ce qu'il se fait au Parc Duden pour évoquer ce que les Liégeois doivent retrouver : "Les clubs qui réussissent le plus sont ceux qui sont dans ce mood où les individualités sont peut-être moins bonnes mais où le collectif est meilleur. C'est ce qu'il se passe à l'Union".

Il poursuit : "D'année en année, peu importent les départs de joueurs, ceux qui arrivent sont au moins aussi forts. Ils ont un esprit d'équipe incroyable, ça se voit sur le terrain".

Des mercatos tout aussi mouvementés mais pas la même continuité

Le portier des Rouches met le doigt sur un élément à prendre en compte : grâce à sa collaboration avec Brighton, l'Union a accès à une base de données incomparable pour réussir des coups à la Amoura ou à la Boniface. Sans compter que la bonne dynamique du club et les moyens qui en découlent aident à attirer des renforts.

Mais au-delà de ces considérations, la bonne attitude sur le terrain ne coûte rien. Arnaud Bodart parle en capitaine mais attend la même chose de tout le monde : "Ce brassard, ce n'est qu'un bout de tissu. On doit tous être des capitaines sur le terrain, s'aider les uns les autres, s'encourager. On fait tous des erreurs. Quand l'un de nous en fait, au reste du groupe de se battre pour lui".