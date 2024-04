Le problème de Charleroi n'est pas réglé, et Rik De Mil ne pourra pas faire de miracles à ce sujet

Charleroi n'a pas offert grand chose sur le plan offensif face au RWDM. Malheureusement pour lui, Rik De Mil va devoir faire avec ce qu'il a sur ce plan, et ce qu'il a est insuffisant.

Nous n'avions pas envie de tirer sur l'ambulance après Charleroi-RWDM. Aussi fou que cela puisse paraître, on a vu bien pire cette saison au Mambourg, notamment dans l'envie et la débauche d'efforts sur le terrain. Rik De Mil a également amené des principes clairs.

Notamment un pressing très haut, que soulignait Pierre-Yves Hendrickx après la rencontre. "Rik De Mil a amené une véritable envie de bien faire, il travaille d'arrache-pied. Le système a changé, il y a beaucoup de pressing, je trouve qu'on a vu de bonnes choses", estimait le secrétaire général du Sporting Charleroi.

Le choix fort de se priver de Marco Ilaimaharitra était également un bon signal. Le Malgache ne méritait plus depuis longtemps d'être dans le onze et sa montée totalement manquée a encore prouvé qu'il était complètement à côté de ses pompes pour l'instant.

Charleroi manque de qualité

Mais un problème subsiste : l'absence de qualité offensive. Odday Dabbagh est probablement la meilleure option à disposition de Rik De Mil mais il n'est pas un pur 9. Le Palestinien manque d'explosivité, et travaille énormément... au point de ne pas souvent être où il faut quand il faut la mettre au fond.

Mais derrière, quelles options s'offrent à De Mil ? Sylla est trop jeune, Stulic, Badji et Benbouali insuffisants. Le retour d'Isaac Mbenza, qui pourrait se faire très rapidement, fera du bien aux aspirations offensives des Zèbres. Mais Rik De Mil n'est pas un alchimiste. Il doit faire avec les cartes qu'il a en main, et ne peut pas transformer le plomb en or...