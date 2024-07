🎥 Début réussi en Angleterre pour Igor Thiago (ex-Bruges) auteur d'un doublé

Igor Thiago a fait ses débuts avec le Brentford FC. L'ancien attaquant du Club était titulaire et a signé un début idéal dans son nouveau club. Il a planté deux buts en première mi-temps du match amical face à Wimbledon, remporté 5-2.

Après une solide saison au Jan Breydel et le titre de champion, le Brésilien a signé un beau transfert vers la Premier League.

"What an introduction!"



Thiago at the double in the first 45 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/Z7lcDDzR1e