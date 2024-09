De Bruyne, Ronaldo, Messi, Lewandowski absents : beaucoup de nouvelles têtes dans les 30 nominés du Ballon d'Or !

Ce mercredi, c'était la date de la révélation des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2024. Et pour la première fois depuis 2012, aucun Diable Rouge n'y figure.

Pour la première fois depuis 2003, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont absents de la liste. Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Rodrygo, Theo Hernandez et Ousmané Dembele sont, aussi, hors du top 30.

