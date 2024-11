Après la récente déception des Diables Rouges face à Israël, Georges Leekens voit des parallèles avec son deuxième mandat en tant que sélectionneur. En 2010, Leekens a perdu contre la Finlande avec une équipe très jeune.

“Le plus grand danger est d'intégrer de jeunes joueurs sans que les fondations soient en place,” entame Georges Leekens sur Sporza. “Même Kevin De Bruyne avait eu du mal à l'époque en raison d'un manque de structure". De Bruyne avait en effet fait ses grands débuts en sélection la dernière fois que les Diables s'étaient inclinés contre une équipe située hors du top 50 mondial, en Finlande, en 2010.

Leekens comprend le choix de Domenico Tedesco de donner leur chance aux jeunes talents, mais estime que le sélectionneur a mal évalué la situation. “C'est une idée louable, mais dans de telles circonstances, il faut chercher des solutions, pas créer de nouveaux problèmes,” dit-il. Selon l'ancien sélectionneur, Tedesco aurait dû opter pour l'expérience et la stabilité pour porter l'équipe.

Il mentionne ainsi quelques joueurs que Tedesco a négligés. “Des joueurs comme Hans Vanaken et Bryan Heynen auraient pu jouer un rôle crucial. Ils sont tops en termes de mentalité et font en sorte que tout fonctionne. À mon époque, ces joueurs étaient des Yves Vanderhaeghe ou Philippe Clement.”

Il ne comprend pas non plus l'absence de joueurs expérimentés comme Christian Benteke et Dries Mertens. “On ne devrait pas sous-estimer l'expérience. J'ai également rappelé Timmy Simons à l'âge de 34 ans", se remémore Leekens.

Long Couteau souligne enfin que la stabilité et le leadership sont essentiels pour construire une équipe. “Si vous rajeunissez trop rapidement, vous courez le risque de voir tout le projet s'effondrer", dit-il. “Ce n'est pas seulement une question de talent, mais aussi d'équilibre adéquat. Les fondations doivent d'abord être solides. Alors vous pouvez construire une équipe qui obtient des résultats, maintenant et à l'avenir.”