Le RFC Liège se fait plaisir face à une équipe de Deinze toujours aussi décimée

Le RFC Liège s'est imposé 3-0 contre Deinze. Moins de spectacle dans l'autre rencontre de la soirée.

Après les Francs Borains le weekend dernier, c'est une autre équipe wallonne à la recherche de points dans la lutte pour le maintien qui recevait Deinze, englué par sa situation extrasportive dramatique.

Proches de la faillite, les visiteurs n'ont pas vraiment pu profiter des 90 minutes pour penser à autre chose. Emmenée une nouvelle fois par de nombreux jeunes, l'équipe a concédé l'ouverture du score dès la première minute, Mohamed Mouhli plaçant le RFC Liège aux commandes d'entrée.

Liège sans forcer

Le deuxième but des Sang et Marine tombera à la demi-heure des oeuvres de Ryan Merlen (2-0). Déjà à l'assist sur le but du break, Lucca Lucker s'est ensuite lui-même chargé du 3-0 avant de rentrer au vestiaire.

Les hommes de Gaëtan Englebert ont géré leur deuxième mi-temps face à un adversaire qui n'avait logiquement que peu d'armes pour inverser la tendance. Grâce à cette victoire 3-0, l'équipe prend six points d'avance sur la zone rouge...et n'est provisoirement qu'à une unité du top 6.

Dans l'autre match de la soirée, on notera le 0-0 entre Waasland Beveren et le Patro Eisden. Ces derniers ont dû se montrer vaillants après l'exclusion de leur défenseur central première mi-temps. Les hommes de Stijn Stijnen prennent provisoirement un point d'avance sur le RWDM à la troisième place, Waasland s'invite timidement dans le top 6.