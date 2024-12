Pourquoi il n'y aura pas de VAR en 8e de finale de la Croky Cup

Il n'y aura pas de polémiques liées au VAR cette semaine en Coupe de Belgique. Mais peut-être bien liées... à son absence.

Cette semaine, il n'y aura en effet pas de VAR durant les 8e de finale de la Croky Cup, comme lors des tours précédents. Et ce sur quelque terrain que ce soit, pour les rencontres diffusées à la télévision comme pour les autres.

Le Nieuwsblad rappelle ainsi qu'en raison du nombre de rencontres qui seront jouées de manière quasi-simultanées mercredi et jeudi, DAZN et la Pro League ne disposeront pas d'assez de caméras pour fournir des images à la VAR.

Le match entre le Patro Eisden et le Club de Bruges est le seul à se jouer ce soir, mais par souci d'équité, il ne disposera pas non plus de la vidéo-assistance pour les arbitres.

C'est d'ailleurs le cas des trois matchs diffusés en direct à la télévision : étant donné qu'elles seront diffusées, elles pourraient bénéficier de la VAR, mais ce ne sera pas le cas, par respect pour les équipes dont les matchs ne seront pas diffusés.

La VAR sera donc active dès le tour suivant, en quart de finale. La Pro League disposera alors d'assez de caméras pour couvrir l'intégralité des rencontres. Espérons qu'aucune polémique qui aurait pu être évitée par la vidéo ne sera au programme ce soir !