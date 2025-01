Anderlecht perd un jeune joueur au profit d'un autre club de Pro League

Privé de temps de jeu au RSCA Futures, Amadou Diallo quitte Neerpede et rejoint OHL.

Amadou Diallo (19 ans) n'était apparu qu'à trois reprises cette saison en Challenger Pro League avec les U23 du RSC Anderlecht. Insuffisant pour ce joueur revenu à Neerpede en 2021 après avoir été formé en partie à Anderlecht, puis à l'Union et à Zulte Waregem.

Diallo aura disputé 17 matchs en tout pour le RSCA Futures, pour un total d'un but et d'une passe décisive. Cette saison, il n'entrait pas dans les plans de Jelle Coen, et va donc tenter de percer à Oud-Heverlee Louvain, qui a annoncé sa signature.

"Les U23 d'OHL présentent leur premier renfort. Amadou Diallo arrive du RSCA Futures et signe un contrat jusqu'en juin 2027", annonce le club. Sans surprise, donc, Diallo intègre l'équipe réserve louvaniste, et évoluera donc en D1 ACFF avec les U23.

Amadou Diallo est également international belge U19 et espérera donc suivre l'exemple de jeunes joueurs ayant percé à Louvain, comme Mandela Keita, Louis Patris ou Joël Schingtienne.