De la continuité devant et encore du bricolage derrière : découvrez la composition probable du Standard pour affronter Courtrai

Ivan Leko aimerait instaurer une certaine continuité dans ses compositions, mais les nombreuses blessures auxquelles il doit faire face l'en empêchent. Découvrez la composition probable du Standard pour recevoir Courtrai, ce vendredi.

De nombreuses questions, encore, pour Ivan Leko, au moment de dresser le onze de base qui défiera Courtrai, ce vendredi. Dans les buts, premièrement, puisque Arnaud Bodart est parti et Matthieu Epolo blessé. Si plusieurs options demeurent ouvertes, Laurent Henkinet semble partir avec une longueur d'avance.

Derrière, il y a aussi des questions, car il y a beaucoup d'absences. Monté au jeu en fin de match à Malines, Souleyman Doumbia pourrait profiter des blessures et de deux semaines supplémentaires de récupération pour être titularisé aux côtés d'Ibe Hautekiet. Le troisième défenseur central pourrait être Henry Lawrence, qui ne sera toutefois pas sur la gauche si Doumbia est titulaire. Bosko Sutalo, incertain, pourrait être une possibilité, mais Leko n'a pas laissé fuiter d'informations quant à son état physique. Daan Dierckx, auteur de débuts encourageants, est aussi dans la course.

Karamoko et Hountondji sont sélectionnables, mais pas encore prêts

Sur les côtés, ainsi qu'au milieu de terrain, le Croate devrait s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà. Disponibles, Ilay Camara et Marlon Fossey seront alignés, tandis que le trio O'Neill, Kuavita, Price est pressenti au milieu de terrain. Première recrue hivernale des Rouches, Ibrahim Karamoko est sélectionnable, mais vient de troisième division française et doit encore s'adapter au niveau de la Pro League, a confié Leko en conférence de presse. La situation concernant Sotiris Alexandropoulos, qui n'a pas un style de jeu qui convient énormément à Leko, est connue de tous. Celle de Marko Bulat, décevant, aussi.

Situation similaire à celle de Karamoko, en attaque, pour Andréas Hountondji, qui n'a plus joué depuis six mois et qui a besoin de retrouver du rythme. Si l'attaquant béninois est néanmoins sélectionnable, Andi Zeqiri et Dennis Ayensa seront alignés, alors que Badamosi est toujours blessé et pourrait ne pas revenir dans le groupe avant deux ou trois semaines.

La composition probable du Standard : Henkinet - Fossey, Lawrence, Hautekiet, Doumbia, Camara - O'Neill, Kuavita, Price - Zeqiri, Ayensa.