Bodart parti, Epolo blessé, quel gardien dans les cages du Standard contre Courtrai ? "On va jouer au casino"

Avec la blessure de Matthieu Epolo, Arnaud Bodart était préparé pour tenir les cages du Standard contre Courtrai. Le chouchou de Sclessin a toutefois rejoint Metz, ce qui laisse Ivan Leko dans une situation inconfortable à un petit peu plus de 24 heures d'une rencontre importante pour les Rouches.

Le casse-tête est encore colossal pour Ivan Leko, qui a confirmé être toujours privé de plusieurs joueurs pour la réception de Courtrai, ce vendredi. En outre, l'entraîneur des Rouches a vu Arnaud Bodart partir pour le FC Metz, alors que Matthieu Epolo est blessé. Qui défendra donc les cages liégeoises face aux Kerels ?

"On va voir. Je suis bien sûr déçu du départ d'Arnaud, on l'avait préparé pour jouer demain. On savait depuis six mois qu'il était à la recherche d'un nouveau défi, il est arrivé. Dans un moment délicat pour nous, alors que Matthieu est blessé et qu'Arnaud a été important lors des deux matchs qu'il a joués, lors desquels on a pris quatre points. C'est dommage, mais c'est la vie, on savait que ça pouvait venir n'importe quand."

Ivan Leko "jouera au casino" pour choisir son gardien contre Courtrai

Laurent Henkinet, de retour de blessure, passera-t-il assurément devant Tom Poitoux et Mattéo Godfroid ? "On va voir, Laurent s'entraîne depuis plusieurs semaines mais je ne sais pas s'il est apte physiquement. Ce sera lui ou l'un des deux petits (sic)."

"Le dernier match officiel de Laurent remonte, c'est un petit peu du casino. Demain, on va aller au casino et on va voir. Ma hiérarchie ? C'est Arnaud Bodart et Matthieu Epolo. Pour le reste, on va voir le feeling avec les trois gardiens. On va en discuter, ainsi qu'avec Jean-François Gillet, qui nous donnera son avis."

"Le poste de gardien est un poste important, mais le plus important est notre manière de jouer. Si on joue bien, la tâche sera plus facile pour le gardien, peu importe qui c'est", a conclu Ivan Leko. Laurent Henkinet semble tout de même partir avec une longueur d'avance.