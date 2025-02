Hans Vanaken, l'égal de Wilfried Van Moer au Standard ? Deux anciens Rouches tempèrent

Hans Vanaken va-t-il être récompensé de son troisième Soulier d'Or ? La distinction ne semble plus pouvoir lui échapper.

Interrogé par Het Nieuwsblad, Steven Defour ne voit personne d'autre qu'Hans Vanaken pour remporter le Soulier d'Or "En se basant sur l'ensemble de l'année 2024, il est le seul gagnant logique." Eric Gerets a lui aussi donné son avis lors de cette interview croisée : "Qui sera deuxième ? C'est une meilleure question".

Respectivement lauréats en 1982 et en 2007, Gerets et Defour se risquent au jeu des pronostics : "Au deuxième tour de vote, j'ai placé Tolu Arokodare en deuxième position. En dehors du Club, il n'y a pas d'autre équipe qui a été constante toute l'année. Genk n'a décollé qu'avec Fink. Puertas était mon numéro un lors du premier tour de scrutin, mais il est parti cet été. Les places d'honneur sont beaucoup plus difficiles à prédire cette année que le vainqueur" estime Defour.

Un palmarès bien rempli

Un troisième Soulier d'Or placerait Vanaken au même niveau que Jan Ceulemans et Wilfried Van Moer dans le palmarès. "Je ne le comparerais pas encore à Van Moer", prévient Eric Gerets. "Pour moi, Wilfried est encore un cran au-dessus. Mais le Club Bruges avec ou sans Vanaken, c'est le jour et la nuit". Cela s'est récemment confirmé lors des matchs contre Courtrai et Manchester City.

"La grande différence est que Van Moer était aussi l'un des leaders de l'équipe nationale", remarque Steven Defour. "Mais ce que Van Moer était pour le Standard, Vanaken l'est maintenant pour le Club Bruges. Il entame sa dixième saison, a remporté six titres et a toujours été un pilier de l'équipe. Il peut à juste titre être considéré comme une légende brugeoise.

"Quand il est en forme, il n'y a toujours personne de meilleur en Belgique" conclut Defour. Cela convaincra-t-il également Rudi Garcia de le rappeler chez les Diables ? Domenico Tedesco ne l'avait sélectionné qu'une seule fois, sans lui faire disputer la moindre minute.