Les supporters de Charleroi réclamaient... son départ : "Pas d'accord trouvé"

Oday Dabbagh quittera-t-il le Sporting Charleroi cet hiver ? L'attaquant palestinien est à couteaux tirés avec son propre public, et cherchait une porte de sortie.

Si un joueur cristallise les tensions entre les ultras du Sporting Charleroi et leur club, c'est bien Oday Dabbagh (26 ans). L'attaquant palestinien a été pointé du doigt par les supporters pour son manque d'efficacité devant le but, symbole selon eux des erreurs de Mehdi Bayat au moment de renforcer l'attaque carolo.

Dabbagh avait ensuite "répondu" aux supporters et eu une attitude hostile envers les ultras, à plusieurs reprises, ce qui lui vaut désormais d'être régulièrement sifflé et hué lors de ses montées au jeu. Tout cela, couplé à un rendement sportif insuffisant, poussaient donc le Palestinien vers la sortie.

Des négociations se tenaient récemment entre Dabbagh et le Wydad Casablanca, en D1 marocaine, afin de trouver une porte de sortie. Mais Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, nous l'assure ce samedi : aucun accord n'a été trouvé entre l'attaquant et le club marocain.

Ce dossier serait crucial pour le Sporting Charleroi car seul un départ d'Oday Dabbagh permettra au club de recruter un nouvel attaquant, réclamé à cors et à cris par les supporters et qui pourrait bien aider Rik De Mil dans la course pour le top 6.

Depuis son arrivée en juillet 2023, Oday Dabbagh a disputé 44 matchs et inscrit 7 buts pour les Zèbres.