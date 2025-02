Michy Batshuayi a poussé une nouvelle recrue du Standard à signer : "Je n'ai entendu que du bien du club"

Attila Szalai arrive au Standard pour se relancer. Michy Batshuayi lui avait parlé des Rouches.

Contre Dender, Attila Szalai est monté au jeu pour conserver le but d'avance des Liégeois dans les cinq dernières minutes. Il a ainsi effectué ses grands débuts pour les Rouches...et déja dépassé son temps de jeu de la première partie de saison à Hoffenheim.

"C'était une période difficile pour moi. Comme je ne jouais pas, j'avais beaucoup de temps pour m'entraîner à fond. Ce que j'ai fait, doublement, en ajoutant des séances supplémentaires" a-t-il déclaré pour sa première conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Un profil appelé à plaire au public de Sclessin

Le club allemand l'avait pourtant acheté plus de 12 millions d'euros à Fenerbahce il y a encore un an et demi. En Turquie, il a côtoyé un certain Michy Batshuayi. Ce dernier a-t-il joué les intermédiaires ?

"Nous n'avons pas échangé récemment sur le Standard avec Michy, mais on en avait déjà parlé quand j'étais encore à Fenerbahce. Aaaaah Michy, un sacré gars (rires). On avait une très bonne relation, je lui ai d'ailleurs délivré quelques passes décisives. Je n'ai eu que des échos positifs sur le club" explique Szalai.

L'international hongrois (46 sélections) est déterminé à s'imposer à Sclessin : "Je pense que mon style de jeu correspond à l'ADN du Standard. J'aime me battre et tout donner pour l'équipe. J'ai pu constater que les entraînements étaient intenses ici, mais j'y suis habitué et cela ne peut me faire que du bien pour retrouver mon niveau".