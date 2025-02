Surprise : Anderlecht annonce l'arrivée d'un nouvel attaquant !

On ne l'avait pas vu venir : Anderlecht a annoncé la signature d'Elyess Dao en ce dernier jour du mercato. Il arrive d'Amiens et a signé jusqu'en 2029.

On savait que la fin de mercato serait agitée à Anderlecht. Il y a quelques heures, la rumeur Thomas Henry venait d'Italie et de l'habituellement fiable Gianluca Di Marzio ; nous pouvons d'ores et déjà la démentir, l'ancien d'OHL ne devrait pas venir au Lotto Park.

Mais Anderlecht a bel et bien annoncé un transfert : celui d'Elyess Dao (18 ans), jeune attaquant marocain, international U20 avec son pays. Il débarque d'Amiens, en Ligue 2, où il a joué 14 matchs cette saison. Il a également marqué deux fois, en Coupe.

Formé à Toulouse, Elyess Dao est considéré comme un grand talent marocain et peut évoluer sur tout le front de l'attaque. Il était évalué à 100.000 euros sur Transfermarkt et est donc un vrai pari sur l'avenir pour le RSCA.

Olivier Renard estime que Dao correspond parfaitement à ce que recherchait le RSCA. "Il a le style qu'on aime voir à Anderlecht, très bon au ballon, très rapide. Il y avait beaucoup d'intérêt à son sujet, et nous sommes donc heureux qu'il ait choisi le projet d'Anderlecht".

Sauf surprise, Elyess Dao vient pour renforcer l'attaque du RSCA Futures, Keisuke Goto étant désormais régulièrement repris au sein de l'équipe A. Le départ de Luis Vazquez en prêt (on évoquait le Hertha Berlin) reste une réelle probabilité d'ici à la fin du mercato.