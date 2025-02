César Huerta voit arriver un compatriote : un grand talent mexicain transféré en Pro League "sur le gong" !

Deux jolis coups pour le Cercle dans les derniers instants du mercato. Les Groen & Zwart ont renforcé leur flanc gauche avec un joueur du Lierse et un grand talent mexicain.

Le Cercle de Bruges s'était montré peu actif depuis le début du mercato hivernal. Dans le sens des arrivées, seuls le deuxième gardien Eloy Room (35 ans, sans club) et le jeune attaquant Steve Ngoura avaient signés, tandis que Lucas Perrin a été prêté par Hambourg.

Mais, dans les dernières heures de cette fenêtre des transferts, deux dossiers se sont décantés pour les Groen & Zwart, qui sont parvenus à des accords tard dans la soirée.

Le Cercle a signé un grand talent mexicain

Le premier est d'ailleurs un superbe coup. Ailier gauche mexicain de 20 ans, Heriberto Jurado est arrivé en provenance de Necaxa, au Mexique, contre 1.7 million d'euros, selon le complétement d'informations du Nieuwsblad.

Malgré son jeune âge, celui qui a signé un contrat jusqu'en 2028 en Venise du Nord, plus une année supplémentaire en option, pourrait se révéler être une plus-value immédiate pour Ferdinand Feldhofer, puisque Jurado faisait partie de la liste 2022 "NextGen" du quotidien anglais The Guardian, reprenant les plus grands talents des quatre coins du globe. Il devient donc le deuxième mexicain du championnat, après l'Anderlechtois César Huerta.

En dernière minute, le Cercle s'est aussi offert les services de Beni Mpanzu, arrière gauche belgo-congolais de 20 ans qui quitte le Lierse contre 100.000€ et un pourcentage à la revente. Deux jolis coups des Brugeois.

