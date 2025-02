Anderlecht peut tout perdre en quelques semaines : Hubert et les Mauves n'ont plus droit à l'erreur

Tout va très vite en football, on connaît le cliché. Mais David Hubert peut en témoigner : il a un sacré fond de vérité.

La lune de miel semble terminée entre David Hubert, le RSC Anderlecht et ses supporters. Après des débuts absolument idylliques en Europe - un peu moins en championnat, mais cela restait plus enthousiasmant que sous Riemer - et une fois des bases intéressantes ramenées, le T1 surprise du Sporting d'Anderlecht a traversé quelques turbulences ces dernières semaines.

Qu'on ne s'y trompe pas : Hubert dispose toujours d'une sacrée cote de sympathie, de la part de la direction, du public et probablement de son noyau. Personne au RSCA ne doute encore qu'il soit l'homme de la situation ou qu'un autre, arrivé en urgence, aurait forcément fait beaucoup mieux. Mais dans un mois, tout pourrait être différent.

Le RSCA et Hubert jouent gros

Tout d'abord, à son arrivée, David Hubert jouait avec la main qui lui avait été distribuée : un noyau mal balancé, un transfert raté (Zanka), un nouveau directeur sportif auquel il fallait s'adapter, une ambiance délétère entre le public et sa direction... Pour un coach dont l'expérience se limitait aux U18, gérer cela avec un tel aplomb et même aller chercher des résultats miraculeux en Europa League était une belle réussite.

Mais désormais, les choses sérieuses ont commencé, et la rengaine du noyau jeune et des absences - totalement recevable jusqu'ici - ne suffira plus. Oui, à Plzen et contre Hoffenheim, Anderlecht a joué avec une équipe qui ne ressemblait pas à grand chose : un Hazard sur une jambe, une défense expérimentale, pas de Dolberg, pas de Coosemans, pas de transferts hivernaux...

À Gand, on pourra également mettre sur le compte du manque d'automatismes une entame de match catastrophique : Hey et Adryelson ne parlent pas de langue commune, pas plus que Huerta et Goto devant. Coosemans et Dolberg ne reviendront que ce jeudi, et ça fera du bien à tout le monde.

Éliminés de deux Coupes et hors du top 6 ? Ce n'est pas qu'un cauchemar

Mais à partir de ce jeudi, justement, les Mauves n'ont plus vraiment droit à l'erreur. Avec un onze qu'on attend quasi-type (il ne manquera que Samuel Edozie, et il n'est pas un titulaire indiscutable) au Bosuil, une entame de match comme celle de la Planet Group Arena serait inacceptable... et risquerait d'amener une élimination absolument catastrophique.

La double confrontation contre le Fenerbahçe ? On ne fait pas preuve de pessimisme en affirmant qu'au vu de ses dernières prestations européennes, le RSCA y fera office d'outsider. Et le calendrier en Pro League ? Il est dantesque : Antwerp, Charleroi (à l'extérieur), Union Saint-Gilloise et déplacement à Sclessin pour lancer le mois de mars. L'hypothèse d'un Clasico décisif pour une place dans le top 6 est tout à fait plausible. Pour le bien des nerfs de tout le monde à Neerpede, une qualification ce jeudi ferait beaucoup de bien...