Les potentiels retours de Mertens et Witsel, les discussions avec les cadres : Rudi Garcia évoque les enjeux immédiats des Diables

Rudi Garcia n'a pas manqué d'être interrogé sur bon nombre de sujets à l'occasion de sa présence au Soulier d'or. Avec évidemment comme fil...rouge l'équipe nationale.

Outre sa présence dans les stades belges le weekend dernier et pour les deux demi-finales de Coupe, Rudi Garcia a été cuisiné sur plusieurs sujets qui pourraient permettre d'esquisser une partie de son premier groupe pour les barrages de Ligue des Nations contre l'Ukraine.

Pour le mettre en confiance, Garcia a d'abord été interrogé par Het Laatste Nieuws sur...Tintin, l'un de ses personnages favoris : "Je suis un vrai tintinophile. Hergé était un visionnaire". Outre la bande dessinée et sa relation privilégiée avec Eden Hazard, notre nouveau sélectionneur n'a pas attendu sa nouvelle fonction pour nouer des liens avec notre pays.

"Je suis un frontalier. Avant d'être entraîneur de Lille pendant cinq ans, j'y ai également joué pendant six ans. A cette époque, Georges Heylens (ancien joueur d'Anderlecht) était mon entraîneur, Philippe Desmet et Erwin Vandenbergh étaient mes coéquipiers. J’ai voyagé occasionnellement en Belgique avec Desmet" explique-t-il, en prenant de soin de prononcer le nom de Vandenbergh avec un accent plus flamand que français.

Sous le charme d'Hans Vanaken

Les questions ont ensuite ciblé le vif du sujet : "Les retours de Witsel et Mertens ? C'est trop tôt pour commencer à faire des cas particuliers. On verra. Le plan est de sélectionner les meilleurs joueurs et de réaliser la meilleure performance possible contre l’Ukraine. Nous travaillons intensivement avec Vincent Mannaert, le directeur technique".

Pas plus d'information concernant le retour d'Hans Vanaken, à qui il a remis le Soulier d'or : "Je pourrais m'exprimer à ce sujet mais je ne vais pas le faire" a rigolé Garcia, préférant le féliciter pour son année 2024 sans faille.

Notre nouveau sélectionneur a également avoué ne pas encore avoir eu le temps de se rendre à Naples, Manchester ou Madrid pour rencontrer nos cadres : "C'est prévu. Rien ne vaut un bon face à face. J'ai cependant déjà pu échanger avec eux".