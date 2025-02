Stef Peeters va enfin jouer cette saison : un renfort de taille pour mettre la RAAL et le RWDM sous pression

Stef Peeters est enfin de retour avec le Patro Eisden. De quoi lancer une saison qui avait jusqu'ici tourné au cauchemar.

Il y a un an et demi, Stef Peeters avait quitté Eupen pour le Patro Eisden. Une lourde de perte pour les Pandas, qui ont d'ailleurs été relégués en D1B à l'issue de la saison. Dans le Limbourg, Peeters s'est rapidement imposé, emmenant l'équipe jusqu'en demi-finale des Playoffs qualificatifs pour la D1A.

Mais cette saison, son soyeux pied gauche n'est pas entré en action à la moindre reprise. En cause, des blessures, mais également des divergences importantes avec Stijn Stijnen ; ce dernier l'a ainsi écarté du noyau A : "Après des discussions entre Stef et moi, je suis arrivé à la conclusion que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde en termes de football/aspects techniques et tactiques" avait-il déclaré.

Stijn Stijnen et Stef Peeters ont fini par mettre de l'eau dans leur vin

On ne pouvait toutefois pas laisser un joueur de sa trempe indéfiniment au placard, surtout en pleine lutte pour la montée en première division. C'est ainsi que le club a annoncé que Stef Peeters était à nouveau sélectionnable pour le noyau A.

"Il a travaillé dur pour retrouver la forme. Il pourra bientôt rejoindre le groupe. J'ai eu une bonne conversation avec lui sur le passé et l'avenir" s'est réjoui Stijn Stijnen.

"Cette conversation a montré que Stef peut à nouveau jouer un rôle important pour nous. Son attitude était si positive que la décision a été facile à prendre" a conclu l'entraîneur Limbourgeois. Stef Peeters sera donc un renfort de taille pour la deuxième partie de saison. Le Patro est actuellement quatrième de D1B, à deux points de la RAAL et quatre de la deuxième place du RWDM.