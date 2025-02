Un Carolo fait sensation au nord du pays : "Il est plus constant et évolue à un niveau plus élevé cette saison"

Parfait Guiagon a brillé ce weekend contre Dender. Ses deux assists ont mis Charleroi sur de bons rails et font parler au nord du pays.

A voir comment Parfait Guiagon a déposé sur place ses opposants directs pour délivrer ses assists sur les deux premiers buts carolos, on comprend que le milieu offensif ivoirien est de retour à son meilleur niveau, lui qui a un temps été freiné par une blessure cette saison.

Le plateau d'Extra Time, le pendant flamand de La Tribune, est sous le charme : "Vous avez vu son geste sur le 1-0 ? Non seulement il est au-dessus techniquement, mais il a également la vitesse pour que son défenseur ne puisse plus le rattraper derrière. Et il lève également la tête pour céder la balle au bon moment" s'enthousiasme Filip Joos.

De retour en forme au meilleur des moments

"Son deuxième assist, c'est également quelque chose" surenchérit Franky van der Elst. "Il joue cette saison à un niveau plus constant et plus élevé que la saison dernière"

Karel Geraerts était également impressionné : "C'est un joueur très fort balle au pied, très rapide sur les premiers mètres. Lazare Amani est aussi de cette trempe, c'est vraiment du tout bon".

Déjà à son avantage la saison dernière pour ses premiers pas dans le championnat belge, Parfait Guiagon semble avoir encore passé un cap ces dernières semaines. L'été prochain, il rentrera dans sa dernière année de contrat au Mambourg. Cela poussera-t-il Charleroi à le vendre en cas de bonne offre ?