Il n'y a pas que Lapoussin : Felice Mazzu a tenté d'attirer à Saint-Trond un autre de ses anciens cadres

Saint-Trond s'est montré très actif sur le marché des transferts. Les Canaris étaient à la recherche de profils d'expérience.

Avec Didier Lamkel Zé, Loïc Lapoussin et Simen Juklerød, Saint-Trond a visé des renforts rompus aux joutes du football belge. Les Trudonnaires n'auraient pas été contraires à ramener encore d'autres joueurs d'expérience. À ce titre, la faillite de Deinze aurait pu représenter une belle opportunité.

Avant la révélation au grand jour des problèmes financiers, l'équipe réalisait une très bonne saison sous les ordres d'Hernan Losada. Un joueur comme Gaëtan Hendrickx (qui se relance finalement à Eupen), bien connu de Felice Mazzu, aurait ainsi pu débarquer gratuitement.

Le Kehrweg plutôt que la D1A

Interrogé par la RTBF, le milieu de terrain de 29 ans explique qu'un retour parmi l'élite le tentait : "J’ai négocié moi-même, sans passer par un agent. J’espérais rebondir en D1A, mais je n’ai eu qu’un contact, sans offre concrète". Nos confrères confirment que le contact en question menait bel et bien à Saint-Trond.

Les Canaris auraient pris leurs renseignements via Felice Mazzu. Ce dernier est de loin l'entraîneur sous les ordres de qui Hendrickx a le plus joué durant sa carrière, à l'occasion de ses quatre ans et demi à Charleroi (101 matchs disputés pour les Zèbres).

Gaëtan Hendrickx avait signé dans le Pays Noir en 2016, arrivant alors de...Saint-Trond. Le natif de Braine-L'Alleud avait fait ses débuts professionnels chez les Canaris, alors en D1B sous Yannick Ferrera. Mais la piste menant à un retour ne s'est pas concrétisée.