Il n'y avait pas qu'Anderlecht, mais Olivier Renard a été le plus rapide : pourquoi César Huerta a tout pour devenir un très grand joueur

Francis Amuzu est parti d'Anderlecht, tel qu'était l'intention d'Olivier Renard. Son contrat arrivait à expiration et son remplaçant avait déjà été recruté. César Huerta, l'homme qui suscite même la jalousie des autres clubs belges.

Non, Anderlecht n'était pas le seul grand club belge où Huerta était mentionné, mais Olivier Renard a agi rapidement. Le directeur sportif des Mauves le connaissait déjà depuis son passage en MLS et la cellule de recrutement avait souligné que son contrat se terminait à la fin de la saison.

Un futur talent en Europe

Un dirigeant d'un club du G5 dont nous tairons le nom nous a dit mardi lors du Soulier d'Or que "ce Huerta deviendra un grand talent en Europe". Et il sait de quoi il parle, puisqu'il était également sur leur radar. Même à Anderlecht, après seulement quelques semaines, tout le monde est complètement convaincu de la qualité du Mexicain de 24 ans.

Moins rapide qu'Amuzu, bien sûr, mais beaucoup plus contrôlé et direct. Sa capacité à atteindre la ligne de sortie de but avec une telle variété de dribbles a même suscité des comparaisons avec une légende du club. Qui ? Christian Wilhelmsson.

Le Suédois cherchait toujours de nouvelles façons de contourner ses adversaires. Une qualité aussi présente chez Huerta. David Hubert cherche encore le moyen de l'intégrer au mieux au jeu Anderlechtois, ce qui n'était pas encore bien le cas à La Gantoise.

Dolberg et Huerta, une alliance qui devrait fonctionner

A la Planet Group Arena, César Huerta a montré qu'il avait un sacré volume de course, car après la carte rouge de Moussa N'Diaye, il a pris en charge tout le flanc gauche. Sur le plus long terme, Anderlecht attend beaucoup de sa collaboration avec Kasper Dolberg. Les deux joueurs offensifs et techniquement doués devraient former un bon duo.

A l'entraînement - Dolberg est progressivement de retour en forme - cela se fait déjà sentir. Ce jeudi soir au Bosuil, Hubert comptera donc sur l'impact que peut avoir la principale recrue hivernale des Mauves. Et avec Mario Stroeykens, il aura également un partenaire qui peut le lancer.

Son intégration se déroule bien, au Lotto Park, on ne s'attend pas à voir la meilleure version de César Huerta avant la saison prochaine. Anderlecht espère se voir confirmer que le recruter pour deux millions d'euros était l'une des meilleures affaires de l'année.