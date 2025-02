La Belgique et la Grèce vont se disputer Konstantinos Karetsas... dès le mois de mars ? "Je ne me crois supérieur à personne"

En train de se révéler sous les couleurs du Racing Genk, Konstantinos Karetsas n'a pas encore fait son choix. Jouera-t-il pour la sélection nationale belge, ou grecque ?

Il s'est révélé il y a quelques mois, sous les couleurs du Racing Genk, et maintenant que les Diables Rouges ont un nouveau sélectionneur et que la prochaine trêve internationale approche, une question est sur toutes les lèvres : Konstantinos Karetsas choisira-t-il la Belgique ou la Grèce ?

Le jeune milieu offensif détient les deux passeports, mais il a toujours joué pour les équipes espoirs de la Belgique. Le joueur de 17 ans continue de repousser sa décision et déclare que son choix n'est pas encore fait.

Cependant, la pression augmente de plus en plus, que ça soit en Belgique ou en Grèce, et il semble qu'il devra faire son choix lors de la prochaine trêve internationale prévue le mois prochain.

“Je vais simplement dire que je suis concentré sur mon club”, a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. “La dernière fois que j'ai dit quelque chose, on a prétendu que je mettais la pression sur la fédération. Je ne veux pas donner une mauvaise image. Je ne me crois supérieur à personne.”

“Je veux juste que vous sachiez que je suis concentré sur mon club et qu'il n'est certainement pas question que l'équipe nationale se sente sous pression pour me convoquer. Je ne suis pas pressé. Nous verrons bien”, a-t-il conclu. Choisira-t-il par amour ou par intérêt ? C'est encore une autre question.