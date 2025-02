Six buts et une remontée de justesse : Malines et La Gantoise ont fait le show en ouverture de la 25e journée !

Les absents ont eu tort ce soir Derrière les Casernes, car le spectacle était au rendez-vous. Malines pensait enfin renouer avec la victoire mais a encaissé dans les arrêts de jeu !

Besnik Hasi aura du mal à se remettre de ce résultat. Le KV Malines a en effet gaspillé une avance de deux buts ce vendredi et concédé un partage spectaculaire (3-3) face à La Gantoise, en ouverture de la 25e journée de Pro League.

Tout commençait pourtant idéalement pour le Kavé : Benito Raman ouvrait le score à la 14e minute de jeu, en deux temps et après que Roef ait déjà dû sauver les meubles auparavant (1-0). Le même Raman manque le break de peu et c'est finalement Dante Vanzeir qui profite d'une grosse perte de balle malinoise pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 28e).

Dès l'entame de la seconde période, Raman frappe à nouveau et remet Malines aux commandes (2-1, 46e). Le break tombe également très vite et est signé Geoffry Hairemans sur corner (54e, 3-1). On se dit que Gand aura bien du mal à revenir dans le match, car Roef doit encore sauver les meubles une vingtaine de minutes plus tard.

À la 84e minute, cependant, Andri Gudjohnsen remet La Gantoise dans le match de la tête. On le sent alors venir : dans les arrêts de jeu, c'est Hugo Gambor, en deux temps, qui égalise et fait taire l'AFAS Stadion (90e+4). Un but qui prendra une éternité à être validé, mais le sera bel et bien.

Avec ce résultat, Gand ne fait pas forcément la bonne opération pour autant : une victoire et le Standard réintègre le top 6. Le KV Malines, de son côté, n'a pas encore gagné en 2025 et pourrait voir la zone rouge se rapprocher...