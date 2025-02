🎥 Le bel hommage de tout un stade à Hans Vanaken qui fête son Soulier d'or de la meilleure des manières : "C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire"

Hans Vanaken fait désormais partie du club des rares joueurs à avoir remporté trois Souliers d'or. Le Brugeois s'est hissé en véritable 'club man' et on ne doute désormais plus qu'il terminera sa carrière au Jan Breydel.

Avant le match contre OHL, Hans Vanaken a eu droit à un hommage vibrant de la part de tout un stade ainsi que de la part du club, aux côtés notamment de Jan Ceulemans, icône brugeoise. Côté tribunes, le public avait confectionné un tifo avec l'effigie de Vanaken, ses trois Souliers d'Or et le texte "Poetry in motion" ("Poésie en mouvement").

Nicky Hayen (entraîneur de l'année) et Simon Mignolet (gardien de l'année) ont également été récompensés lors du gala de mardi. Ils ont également reçu leur hommage. Enfin, Vanaken a également joué, à l'occasion de son troisième Soulier d'Or, avec un brassard de capitaine spécial et un maillot spécial.

Trois points, c'est tout ce qui compte

Côté terrain, la victoire était courte malgré la domination brugeoise et Hans Vanaken aurait préféré que son équipe marque un deuxième but : "Nous aurions préféré ne pas faire durer le suspense, mais au final ce sont trois points, c'est tout ce qui compte. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire", a déclaré le Soulier d'or au micro de Sporza.

"On a toujours le contrôle du match, mais il faut juste que le deuxième but vienne un peu plus rapidement. On n'est jamais à l'abris d'une égalisation tardive, un ballon dévié. Heureusement, cela n'est pas arrivé aujourd'hui", poursuit le capitaine.

"C'était mieux à onze contre onze car à dix, ils ont joué encore plus bas et il devient alors difficile de trouver des ouvertures. Malgré tout nous avons quand même eu des occasions à la fin", conclut Vanaken.